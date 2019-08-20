Завтра будет хуже, чем вчера. Социологи узнали, сколько в России оптимистов

Три четверти жителей России предпочитает планировать свою жизнь, но большинство из них признались социологам, что сейчас не время для долгосрочных прогнозов. По их мнению, в обозримом будущем в стране лучше не станет.



Как следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение», опубликованных 20 августа, в беспечности живёт только 24% россиян. 75% опрошенных стараются делать прогнозы на месяцы или годы, но перспективы в этом видят не все из них. Так, благоприятной для долгосрочного планирования нынешнюю ситуацию в стране считают 28% россиян. В основном веры им добавляет стабильность и стремление властей добиться больших улучшений. Кроме того, считается, что строить планы необходимо вне зависимости от возможностей.



62% респондентов такой уверенности не испытывают. Смотреть в будущее с определённостью им мешают маленькие зарплаты, рост цен, безработица и общая нестабильность. Осенью прошлого года смело строили планы на пять процентов больше.



Больше половины опрошенных (54%) заявили, что сами являются кузнецами своего счастья. В основном это люди до 30 лет. После этого рубежа респонденты всё больше ощущают влияние на будущее ситуации в стране и внешних обстоятельств.



Как выяснили социологи, в то, что через двадцать лет в России будет спокойнее и безопаснее, верят 18%. Чуть больше (25%) выразили надежду, что через аналогичный срок наметятся улучшения в экономике страны. Большинство на позитивные перемены не рассчитывают. В ответ на оба вопроса каждый второй заявил, что будет так же, как сейчас, а то и хуже.

В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов.