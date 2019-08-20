После смертельного ДТП в автобусе нашли хомячка. Сотрудники ГИБДД берегут его для маленькой хозяйки

Одна из пострадавших в серьёзной аварии с автобусом в Тульской области получит своего питомца, когда выйдет из больницы.

По информации издания «Тульский первый», хомяка сотрудники ГИБДД нашли в пассажирском автобусе, ехавшем по маршруту Тула – Липецк и столкнувшемся с «КИА Рио» 17 августа на дороге Лопатково – Ефремов. Водитель легковушки тогда погиб: именно он, как считается, выехал на встречку. В автобусе пострадали 12 человек, в том числе была госпитализирована 10-летняя девочка.

Полицейские установили, кому принадлежит животное («RU_CHP» «ВКонтакте» 20 сентября уточняет, что той самой девочке), но отдать пока не смогли: в больницу хомячков не пускают.

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Пока гаишники заботятся о её зверьке, а как только хозяйку выпишут, они вместе вернутся домой.