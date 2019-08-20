Россия не будет ужесточать процесс получения визы для граждан Финляндии

Россия не планирует ужесточать визовые требования для граждан Финляндии в качестве зеркальной меры на новые требования к пакету документов, которые Финляндия введёт для россиян с 1 сентября. Об этом со ссылкой на директора консульского департамента МИД РФ Ивана Волынкина 19 августа сообщает РИА Новости.

"С учетом подтвержденного конкретными практическими шагами стремления России к облегчению визовых процедур и полному устранению визовых барьеров для свободного передвижения, какого-либо ответного ужесточения процедуры получения виз для граждан Финляндии российской стороной не планируется", – прокомментировал Волынкин.

Напомним, с 1 сентября петербуржцы уже не смогут подать заявление на визу в Финляндию по упрощённой схеме. Как и другие страны Шенгенского соглашения, Суоми попросит предоставить подтверждение маршрута и финансовой состоятельности. Подробнее.

Между тем Россия с 1 октября вводит для посещающих Петербург и Ленобласть иностранцев электронные визы. Как ранее заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, это нововведение он планирует обсудить на встрече с Владимиром Путиным 21 июля.