Солнце покидает Петербург. Горожанам пора вспомнить о зонтиках

Осенняя погода постепенно приходит в Петербург. В середине рабочей недели тучи закроют небо над городом.

Как сообщает Северо-Западный Гидрометцентр, во второй половине дня 21 августа в Северной столице ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +22, к ночи похолодает до +14 градусов.

Облачная погода и осадки останутся в городе до выходных. Днём столбик термометра будет держаться в районе 20 градусов тепла, ночью опускаться до 10 градусов.

Сейчас Петербург находится во власти антициклона.