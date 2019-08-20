Проверили на скорость. Мобильный интернет «МегаФона» назвали самым быстрым в стране

Результаты независимого исследования скорости интернета у мобильных операторов России опубликовал 20 августа портал iPhones.ru. По скорости загрузки и по скорости отдачи данных победил «МегаФон».

По данным портала, средняя скорость загрузки у абонентов «МегаФона» составила 54 Мбит/с. На втором месте – Yota с показателем 40,3 Мбит/с, на третьем – МТС с 28,4 Мбит/с. Средняя скорость отдачи у «МегаФона» – 18,1 Мбит/с, на втором месте «Билайн» (15,5 Мбит/с), на третьем – Yota (15,3 Мбит/с).

Исследование было проведено с помощью публично доступного сервиса проверки скорости ООKLA Speedtest Custom – каждый месяц его посещает более 140 млн человек.

Ранее, в июле 2019 года, «МегаФон» в третий раз получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest за первый и второй кварталы 2018 года.