Начался снос Западного флигеля дворца Нарышкиных-Шуваловых. Градозащитники боятся за соседний памятник

В Петербурге на набережной Фонтанки в рамках расширения частного музея Фаберже начался снос расположенного во дворе Западного флигеля дворца Шуваловых-Нарышкиных, сообщили 20 августа в городском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Градозащитники опасаются, что работы могут серьезно повредить соседний дом-памятник.

Снос дворового флигеля производится для расширения частного музея Фаберже. На месте демонтированного здания инвестор — некоммерческая организация «Культурно-исторический фонд «Связь времен», которую курирует Виктор Вексельберг, планирует возвести новое, с подземным этажом. Фактически это позволит реализовать идею организации кругового прохода. Градозащитники бьются за сохранность существующей постройки с 2017 года. Предметами охраны здания являются историческое местоположение и материал северной, западной и южной наружных капитальных стен.

В марте 2018 года градозащитникам удалось добиться отзыва положительного заключения на проект комитета по охране памятников. Однако в ноябре прошлого года врио губернатора Петербурга Александр Беглов постановил приспособить здание под современное использование, документ фактически давал добро на воплощение планов фонда.

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Демонтажные работы начались до окончания судебного процесса по иску градозащитников, оспаривающих постановление. В первой инстанции истцам отказали, дата заседания по апелляции в Городском суде пока не назначена, рассказал «Фонтанке» зампредседателя городского отделения ВООПИиК Александр Кононов. Он также выразил удивление, что демонтажные работы начались до завершения судебного процесса.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что снос корпуса без проведения капитального ремонта угрожает сохранности соседнего памятника – дома И.Форша (Ю.Ф.Абазы).