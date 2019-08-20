Оно смотрит на вас. Льдинки в небе показали петербуржцам красоту

Довольно редкий оптический феномен – гало – наблюдали 20 августа в Петербурге. Фотографию, сделанную под Лисьим Носом, прислал в редакцию «Фонтанки» читатель Павел.

Гало возникает обычно вокруг солнца и луны, а иногда и вокруг ярких фонарей или других мощных источников света. Картинку в небе создают ледяные кристаллы, как правило, в перистых облаках в верхних слоях тропосферы, на высоте 5 – 10 километров.

В этом году гало в Петербурге и его окрестностях уже наблюдали, например в июне. А в январе ему предшествовала кровавая луна.