«Типичное проявление гегемонизма». В Китае сравнили митинги в Москве и Гонконге и увидели вмешательство Запада

Официальный представитель китайского МИД нашел общие черты у протестов в столице РФ и специальном административном районе Поднебесной, обвинив западные страны в попытке раскачать ситуацию.

«В последнее время в Москве наблюдались множественные незаконные демонстрации, и российское правительство приняло меры для поддержания социальной стабильности. <...> Вызывает беспокойство то, что некоторые западные страны в это время встревают в ситуацию, чтобы давать указания <...>. Как отметила российская сторона, это типичное вмешательство во внутренние дела и проявление гегемонизма», – приводится 20 августа заявление официального представителя МИД Китая Гэн Шуана на сайте внешнеполитического ведомства страны.

По его словам, происходящее в Гонконге «как две капли воды» похоже на московские митинги. Шуан отметил, что «внешние силы» занимаются «подстреканием» участников незаконных акций протестов.

Представитель китайского МИДа уверен, что у Китая и России «общие интересы и требования в отношении защиты национального суверенитета и безопасности».