«Типичное проявление гегемонизма». В Китае сравнили митинги в Москве и Гонконге и увидели вмешательство Запада
Официальный представитель китайского МИД нашел общие черты у протестов в столице РФ и специальном административном районе Поднебесной, обвинив западные страны в попытке раскачать ситуацию.
«В последнее время в Москве наблюдались множественные незаконные демонстрации, и российское правительство приняло меры для поддержания социальной стабильности. <...> Вызывает беспокойство то, что некоторые западные страны в это время встревают в ситуацию, чтобы давать указания <...>. Как отметила российская сторона, это типичное вмешательство во внутренние дела и проявление гегемонизма», – приводится 20 августа заявление официального представителя МИД Китая Гэн Шуана на сайте внешнеполитического ведомства страны.
По его словам, происходящее в Гонконге «как две капли воды» похоже на московские митинги. Шуан отметил, что «внешние силы» занимаются «подстреканием» участников незаконных акций протестов.
Представитель китайского МИДа уверен, что у Китая и России «общие интересы и требования в отношении защиты национального суверенитета и безопасности».
Справка:
Массовые уличные протесты начались в Гонконге в начале июня после попытки местной администрации провести закон об экстрадиции подозреваемых на материковую часть Китая. Акции собирали сотни тысяч человек в июне и июле, а в августе наступило обострение ситуации. Так, 5 августа на улицы вышли около 350 тысяч человек, что привело к закрытию аэропорта.
В последние недели по субботам в Москве регулярно проходят согласованные или несанкционированные выступления сторонников допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которые сопровождают массовые задержания граждан. Следственный комитет расследует уголовное дело о массовых беспорядках. Глава ЦИК Элла Памфилова не считает необходимым переносить выборы на более поздний срок.