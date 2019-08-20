Новый директор грузинского телеканала «Рустави 2» уволил журналиста, который в прямом эфире оскорбил Путина

Директор телекомпании «Рустави 2» Паата Салия объявил об увольнении нескольких сотрудников — в частности, журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оскорбил российского президента Владимира Путина и его родителей. Об этом 20 августа пишет «Спутник. Грузия».

Увольняют главу информационной службы канала Нодара Меладзе из-за «конфликта интересов».

«Я подтверждаю, что вместе с Нодаром Меладзе будут уволены несколько человек. В связи с Нодаром Меладзе и в связи с людьми, у которых есть конфликт интересов и которые сейчас находятся в отпуске, будет принято соответствующее решение после их возвращения», – заявил Салия.

Он уточнил, что также уволены будут многие ведущие журналисты — помимо Габунии, это Эка Квеситадзе и Нанука Жоржолиани.

Новый директор заявил, что решение было принято в том числе из-за того, что этих сотрудников якобы «не интересует "Рустави 2", в их интересах лишь то, чтобы телеканалом руководил конкретный человек — Михаил Саакашвили».