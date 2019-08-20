«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры в элитном ЖК Stockholm со скидкой 20%

Setl City

В августе компания предоставляет скидку 20% на квартиры в готовом ЖК премиум-класса Stockholm, который построен напротив Елагина острова. Предложение распространяется на десять эксклюзивных вариантов площадью от 104 до 236 кв. метров.

Stockholm от Setl Group возведен на берегу Большой Невки и обращен к одной из главных жемчужин Петербурга — Елагину острову. Жилой комплекс объединяет два дома высотой 5-7 этажей: благодаря оригинальной полукруглой форме корпусов дворы выходят к реке, а каждая квартира в проекте — видовая.

Уникальное расположение сочетает уединенность и хорошую транспортную доступность. В распоряжении жителей — великолепный ЦПКиО им. Кирова, многочисленные рестораны и магазины Приморского района, театры и музеи Петроградской стороны. До Ботанического сада можно доехать на автомобиле за 10 минут, до Петропавловской крепости — за 15 минут. Станция метро «Старая Деревня» всего в 10 минутах ходьбы позволит быстро добраться до центра в час пик.

Сейчас в ЖК Stockholm в продаже представлены трех-, четырех- и пятикомнатные квартиры классических и европейских планировок. Среди них — варианты с несколькими лоджиями и просторными открытыми террасами. При желании клиенты могут посетить индивидуальную экскурсию по жилому комплексу: прогуляться по уютным дворам и благоустроенной набережной, отделяющей дома от Большой Невки, оценить варианты планировок, полюбоваться захватывающими видами на воду и парк.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом всех проектов Setl Group. В общей сложности компания сотрудничает с 40 застройщиками и предлагает покупателям широкий выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области. Услуги по выбору жилого комплекса, подбору квартиры, просмотру объекта, оформлению ипотеки, страхованию и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов. Покупатели, которые приобретают недвижимость на сумму от 20 млн рублей, получают статус PN Premium, включающий множество специальных привилегий.

Предложение действительно с 01.08.2019 до 30.09.2019. Предложение «10 квартир на уникальных условиях» действительно при условии заключения предварительного договора купли-продажи с последующим заключением договора купли-продажи в отношении следующих квартир в ЖК Stockholm: 11, 38, 55, 88, 114, 119, 161, 195, 212, 249, с использованием 100% оплаты. Количество квартир ограничено. ЖК Stockholm (ЖК «Стокгольм»): введен в эксплуатацию и расположен по адресу: СПб, Приморский пр., дом 46. Продавец ООО «Приморский, 46». Подробности предложения на сайте www.elita-spb.ru или по тел. +7 (812) 33-55555

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