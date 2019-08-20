И пусть весь мир подождет. Движение у ДЛТ встало, на этот раз из-за дамы на BMW

Движение по одной из улиц в центре Петербурга днем 20 августа уже традиционно оказалось перекрыто из-за «мастера парковки». Очередной водитель BMW вновь перегородил дорогу туристическому автобусу – а вместе с ним и другим участникам движения – у ДЛТ.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Большой Конюшенной улице женщина припарковала свой BMW вторым рядом и ушла за покупками в ДЛТ. В итоге движение по улице встало: оставленный для проезда ряд оказался слишком узким для туристического автобуса.

По данным «Фонтанки», этот BMW X4 xDrive 30d принадлежит лизинговой компании. За рулем иногда ездит 29-летняя женщина, за которой числится один штраф. Впрочем, до этого она успела порядочно понарушать на другом BMW.

Оставляем номер застопорившего Большую Конюшенную BMW X4 открытым, чтобы ГИБДД быстрее нашли нарушителя.

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Аналогичная ситуация произошла у ДЛТ всего неделю назад, 15 августа, причем тоже с BMW. В 2018 году на том же месте припарковался Rolls-Royce. А в 2015 году отличилась дама на Bentley, в собравшейся из-за нее пробке тогда застряла скорая.