Родильная горячка. На падающий рынок платного родовспоможения выходит новый, московский игрок

К концу года в Сестрорецке ожидается открытие частного роддома, который строился с 2011 года. За это время в проекте сменился основной инвестор. Конкурировать за состоятельных рожениц ему придется с крупными федеральными игроками.

Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

Роддом в Сестрорецке — долгострой. Инвестор, который в 2011 году подписал инвестсоглашение с городскими властями, — промышленная группа «Икапласт». Первоначально планируемый объем инвестиций — 1 млрд рублей.

Первая дата, когда его планировалось открыть — 2014 год, — несколько раз отодвигалась. Как пояснил «Фонтанке» Гарегин Акопян, владелец «Икапласта», по ходу проекта деньги закончились и пришлось отдать контроль стороннему инвестору. Им стал Георгий Мгеладзе, с ноября 2018 года ему принадлежит 56% в ООО «Роддом «Сестрорецкий». Стоимость строительства при этом также сильно выросла, рассказывает Гарегин Акопян, не уточняя, насколько именно. Не стал он рассказывать и историю прихода в проект партнера. Редакции о нем известно лишь, что он москвич и на него не зарегистрировано ни одной компании, кроме сестрорецкого роддома. Не знают такое имя и опрошенные «Фонтанкой» петербургские медицинские эксперты.

Сейчас корпуса нового роддома готовы — они расположились через дорогу от больницы № 40. Гендиректор ООО «Роддом «Сестрорецкий» Владимир Захаров пояснил, что на прошлой неделе было получено заключение о соответствии зданий, а в течение месяца ожидается получение разрешения на ввод в эксплуатацию. После этого начнется процедура получения медицинской лицензии, которая может растянуться надолго, но к концу года Захаров уже планирует открыть роддом.

Общая площадь комплекса — 17 тыс. м2. Он состоит из нескольких пятиэтажных блоков (плюс технический этаж), один из которых будет отдан полностью под родильное отделение. Оно рассчитано на 73 пациентки. В других частях комплекса будут операционные, отделение реанимации, а также отделения гинекологии и женская консультация, напрямую не связанные с роддомом. Первоначально в проекте говорилось о более чем 90 местах для рожениц, но, видимо, пришлось сократить площади роддома для расширения других, смежных услуг.

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Сейчас штат нового роддома уже почти подобран, рассказал Владимир Захаров. Тем не менее маркетинговая модель остается тайной. Гарегин Акопян не говорит даже, кто станет главным врачом новой клиники, уточняя лишь, что это не будет кто-то из действующих сейчас в городе двух других частных роддомов: «У нас свои кадры».

Рынок частных роддомов представлен клиникой «Скандинавия» («Ава-Петер») и роддомом на Фурштатской (ЛПУ «Роддом № 2»). В последнее время в обоих происходили заметные изменения в составе владельцев.

«Скандинавию» теперь контролирует «Севергрупп» Алексея Мордашова. В СПАРК указывается, что 100% долей «Ава-Петер» было консолидировано вологодской компанией еще в прошлом году, а 30 июля был увеличен уставный капитал.

В роддоме на Фурштатской происходили менее понятные изменения. Сперва в конце 2017 года 92% долей поделили между собой Светлана Батиченко (37%) и Екатерина Васильченко (55%), а прежний основной акционер, Дмитрий Семенов, по документам остался за бортом этого проекта. Тогда в клинике поясняли, что новые владельцы и ранее работали в роддоме, и с их приходом планы по развитию учреждения не будут меняться. Однако 20 июня 2019 года 100% долей ЛПУ «Роддом № 2» перешло под контроль ООО «МЕДРАЗВИТИЕ-С», где Сергей Семенов значится единственным учредителем.

Кроме – теперь – третьего, сестрорецкого частного роддома в Петербурге ждут и четвертый. Год назад разрешение на строительство многопрофильной клиники в Ольгино, рядом со строящимся Лахта Центром, получила крупная московская федеральная сеть «Мать и Дитя» Марка Курцера.

При этом в городе заметно падает число родов, напоминает Владимир Атласов, экс-глава одного из крупнейших в городе государственного роддома № 9. Если в пиковый 2016 год в Петербурге было зарегистрировано 73,5 тысячи рождений, то в 2018-м их было всего 64,5 тысячи. За 7 месяцев 2019 года число родов упало еще на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 34,5 тысячи.

За счет этого, говорит Владимир Атласов, полностью решена проблема недостатка мест в роддомах, которая наблюдалась в городе в пиковые годы. При этом за время ажиотажного спроса со стороны петербурженок все государственные клиники неплохо развили платную составляющую своих услуг. Цены у них, конечно, ниже, чем у частников, — в среднем 40 – 60 тыс. рублей против около 150 тысяч у роддома на Фурштатской и примерно 200 тысяч — в «Скандинавии». Однако госклиники берут количеством: тот же 9-й роддом рассчитан на прием 8 тысяч родов в год, а число пациенток частных клиник исчисляется лишь сотнями. При этом, по экспертным оценкам, число петербурженок, плативших за роды, составляет примерно 20% от общего числа. Так что общий рынок платного родовспоможения можно оценить, по самым скромным подсчетам, в 600 – 700 млн рублей в год.

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По оценкам Владимира Атласова, экономический смысл для небольшого роддома имеет работа как минимум с 50 – 70 роженицами в месяц. Все, что меньше, уже не позволяет говорить о рентабельности. Цены в новой клинике в Сестрорецке должны примерно соответствовать рынку, то есть 150 – 200 тысяч рублей за нормальные роды. При такой арифметике прогнозируемая выручка только родильного отделения может ожидаться в вилке от 90 до 170 млн рублей в год. Дополнительные услуги в теории могут удвоить эти доходы.

Первое, что придется делать новому роддому в Сестрорецке, — проводить очень активную маркетинговую кампанию. То, что за несколько месяцев до открытия об этом роддоме, по сути, вообще ничего не известно, настораживает Владимира Атласова. Ведь платежеспособные клиенты предпочитают как минимум знать, к какому именно врачу они идут, а процесс ведения родов занимает много месяцев.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»