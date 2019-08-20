ПСК приступил к монолитным работам в ЖК Nobelius

ПСК

ГК «ПСК» завершила нулевой цикл работ на строительной площадке ЖК Nobelius в исторической части Выборгского района. Строители приступили к основному этапу работ согласно общему графику.

Работы ведутся сразу по нескольким направлениям. В подвале и паркинге выполняется кирпичная кладка помещений, а монолитные работы вышли на уровень первого этажа в первой секции и четвертого этажа во второй. Параллельно с возведение монолитного каркаса ведутся электромонтажные работы в подготовительной части к подключению к городским сетям.

– Мы планируем полностью завершить монолитный каркас в ноябре, – говорит руководитель проекта Алексей Рябощук. – Отставания от общестроительного графика нет, мы не планируем переносить сроки выполнения каких-либо общестроительных работ.

Будущий дом рассчитан на 86 квартир, представленных 36 вариантами планировок. На двух верхних этажах разместятся квартиры с террасами и большими балконами. В закрытом дворе запланировано обустройство сквера с детской площадкой и зонами отдыха. В двухуровневом паркинге запроектировано 55 машиномест.

Напротив ЖК Nobelius – одна из старейших гимназий города, вокруг пять детских садов, шесть многопрофильных медцентров и торговая инфраструктура. В 10 минутах пешком расположены сразу две станции метро – «Выборгская» и «Площадь Ленина», а до Петроградской стороны можно добраться на автомобиле меньше чем за 10 минут.

Дом будет сдан в эксплуатацию в IV квартале 2020 года. Стадию строительства легко проверить лично в любой момент: на сайте Nobelius доступна онлайн-трансляция.

Об имеющихся в продаже квартирах, планировках, местах в паркинге и многом другом готовы рассказать менеджеры по телефону: (812) 640-38-38. А также в офисе продаж по адресу ул. Выборгская, 4.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/