Российские станции мониторинга ядерных испытаний возобновили передачу данных. После ЧП в Северодвинске информация не предоставлялась

Подготовительная комиссия Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний рассказала о том, что мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили свою деятельность.

«Входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний российские станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу и в данный момент направляют данные во Временный технический секретариат», – сообщает 20 августа секретарь подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Лассину Зербо в своем твиттере.

По его словам, у организации с операторами российских станций сложилось «прекрасное сотрудничество», а россияне оказывают необходимую «поддержку».

Ранее именно Зербо посетовал на то, что Россия перестала передавать сведения после ЧП в Северодвинске. В МИД РФ напомнили, что это «сугубо добровольное дело», а США до сих пор не ратифицировали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Внешнеполитическое ведомство попросило не связывать взрыв на военном полигоне с договором.

Договор был подготовлен в сентябре 1996 года, чтобы расширить рамки запрета испытаний ядерного оружия, обозначенные в соглашении 1963 года. Несмотря на то что ООН настаивала на ратификации договора всеми странами-участницами, США выступили против.