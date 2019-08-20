Российские станции мониторинга ядерных испытаний возобновили передачу данных. После ЧП в Северодвинске информация не предоставлялась
Подготовительная комиссия Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний рассказала о том, что мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили свою деятельность.
«Входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний российские станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу и в данный момент направляют данные во Временный технический секретариат», – сообщает 20 августа секретарь подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Лассину Зербо в своем твиттере.
По его словам, у организации с операторами российских станций сложилось «прекрасное сотрудничество», а россияне оказывают необходимую «поддержку».
Ранее именно Зербо посетовал на то, что Россия перестала передавать сведения после ЧП в Северодвинске. В МИД РФ напомнили, что это «сугубо добровольное дело», а США до сих пор не ратифицировали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Внешнеполитическое ведомство попросило не связывать взрыв на военном полигоне с договором.
Договор был подготовлен в сентябре 1996 года, чтобы расширить рамки запрета испытаний ядерного оружия, обозначенные в соглашении 1963 года. Несмотря на то что ООН настаивала на ратификации договора всеми странами-участницами, США выступили против.
Справка:
Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём аккаунте в Twitter, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества. «Росатом» сообщает, что в больнице остаются шесть пострадавших: три специалиста корпорации и три сотрудника Минобороны.
Подробнее о том, что произошло в Белом море и почему детали навсегда останутся тайной, читайте на «Фонтанке» в материале «Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших «изотопах» никому не расскажут».