«Группа ЛСР» сдала в эксплуатацию два дома в «Цивилизации»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу двух корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга.

Общая площадь введенного в жилья, включая нежилые помещения и места общего пользования, составила чуть более 66 тыс. кв. м, жилая – 44 тыс. кв. м.

Разрешение на ввод получено для корпусов №№ 4 и 5, включающих, в общей сложности, 853 квартиры, большинство из которых продано. В наличии осталось лишь несколько привлекательных вариантов. Стоимость квадратного метра готовых квартир в этих корпусах комплекса начинается от 103,5 тыс. рублей.

Ключи дольщикам планируется выдать до конца 2019 года. При этом жилье будет передано с уже готовой отделкой: на полу ламинат, обои под покраску, ванная и туалет в кафеле. Будущим жильцам останется создать лишь въехать и расставить мебель.

Жилой комплекс «Цивилизация» – масштабный проект градообразующего значения, благодаря которому территория Октябрьской набережной превратится в новое пространство для комфортной жизни. Здесь появится абсолютно новый микрорайон, который практически граничит с историческим центром Петербурга — до ансамбля Александро-Невской Лавры на автомобиле не более 10 минут.

На этой «территории будущего» будет создана полноценная социально-бытовая и коммерческая инфраструктура. Также к услугам жителей возможности Невского района: в 10 минутах езды от комплекса несколько крупных гипермаркетов, ТРК, строительных магазинов, множество социальных объектов. Украшением проекта станет пешеходный бульвар протяженностью более 1 км.

Всего здесь запроектировано 2 школы, 4 детских сада, инновационное детское учреждение, объединяющее начальную школу и детский сад, а также многоярусные паркинги. Первые этажи жилых корпусов займут предприятия торговли и сферы услуг.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Цивилизация» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/