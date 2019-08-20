Спасите сердце Ивана

При рождении у Ивана диагностировали порок сердца, который оказался сложнее, чем изначально предполагали врачи. Первую операцию ему сделали в 5 месяцев. В 4 года понадобилась ещё одна. Сейчас подростку 14 лет и ему необходимо протезирование клапана лёгочной артерии. Сама операция бесплатная, но клапан, который должны поставить, за госсчёт не предоставляется.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помщи в сборе средств на сложную коррекцию сердца.

Иван Тананин, 14 лет.

Врождённый порок сердца.

Спасёт протезирование клапана лёгочной артерии эндоваскулярным методом. Стоимость 2 810 370 руб. не хватает 364 339 руб.

«Известие о таком диагнозе было сильнейшим ударом. На тот момент мы не могли представить всей серьёзности заболевания. После месяца, проведённого в больнице, нас выписали домой. Наступило время томительного ожидания и неизвестности, как быть дальше», – вспоминает мама Ивана.

Дополнительные обследования показали, что порок намного сложнее, чем предполагали. Ждать было нельзя. В 5 месяцев Ване сделали первую операцию на сердце и был только первый шаг. В четыре года, когда мальчик подрос, болезнь снова дала о себе знать: постоянная слабость и одышка вернулись, мальчик не мог нормально спать, он просыпался среди ночи из-за того, что ему не хватало воздуха.

Тогда Ване сделали вторую операцию. Она решила часть проблем и помогла ребёнку расти дальше. Но это была всего лишь временная мера. Врачи сразу предупредили родителей, что болезнь вернётся в подростковом возрасте. И всё будет ещё серьёзнее.

Сейчас Ивану 14 лет. Он уже взрослый и всё прекрасно понимает. Он видит, что ему недоступны простые радости, которые есть у его сверстников, что он не может вести активную жизнь, не может не то что бегать, а даже просто быстро ходить.

Ситуацию может исправить сложная коррекция и врачи готовы провести такую операцию. Причем сама операция будет бесплатной. Но стоимость искусственного клапана Melody, который заменит плохо работающий клапан в сердце Ивана, огромна – более 2,8 млн рублей. И этот клапан не оплачивается за счёт государства. У семьи таких денег нет, но эта операция – реальный шанс помочь 14-летнему подростку жить дальше.

О том, как помочь Ивану, можно узнать на его странице на сайте БФ «Алёша».