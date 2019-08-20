Счетчик завертелся: после митинга в Приморске в Интернете набирает популярность петиция против угольного порта

Петиция с требованием остановить строительство угольного порта в Приморске набрала 11 700 подписей, число противников проекта «Приморского УПК» растет на глазах.

Отметку в 11 тысяч подписей документ преодолел утром 20 августа, к обеду под документом подписались еще 700 человек. Число противников нового угольного порта на северном берегу Финского залива выросло после митинга, который жители Приморска провели в воскресенье, 18 августа. Люди опасаются ухудшения экологической ситуации и потери доступа на пляжи и в бухты Финского залива. «Во время строительства в атмосферный воздух будут выбрасываться 26 видов загрязняющих веществ, относящихся к 1, 2, 3 и 4 классам опасности, – говорится в петиции. – В том числе оксид азота, диоксид азота, сажа (углеводород), сера, фториды, формальдегид, марганец, керосин, взвешенные вещества. Выбросы за период строительных работ ориентировочно составят порядка 499 тонн в год, из них: твердых 20 тонн, жидких и газообразных 478 тонн. Всего на строительство потребуется 4 года, то есть будет выброшено ориентировочно 2 тыс. тонн вредных веществ».

Накануне жительница поселка Балтийск, входящего в состав Приморского городского поселения, Лина Епифанцева дозвонилась до губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по телефону «Горячей линии». «Он обещал: всех, кто живет в санитарной зоне нового порта, переселят или выкупят дома, по поводу ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду, документ, представленный на общественных слушаниях в Ермилово 24 июля. — Прим. ред.) признал «виноват» и «сам не читал» ОВОС, обещал сделать новую оценку воздействия на окружающую среду (он упорно называл ее экологическая экспертиза, я поправляла), – написала Епифанцева в группе «Против строительства порта в Приморске» во «ВКонтакте». – Собрался прислать комиссию с квадрокоптером, которая посмотрит, как далеко находятся дома от порта и сколько людей там живет, сказал, что Карасевка далеко от порта». Также губернатор пообещал активистке, что у деревни Карасевка рубить лес больше не будут.

Напомним, как ранее писала «Фонтанка», инвестором проекта порта для перевалки угля на берегу Финского залива у города Приморска и поселков Ермилово, Балтийское и Карасёвка выступает ООО «Приморский УПК». Компания, по данным «СПАРК Интерфакс», принадлежит петербургскому предпринимателю Илье Траберу и его партнёрам Рамису Дебердееву, Владимиру Даниленко, Сергею Пупко и Артёму Бегуну. Запланированный объём инвестиций – 90,6 млрд рублей.