Любителей экстрима приглашают присоединиться к благотворительной акции «Для кого-то выживание не выбор»

Благотворительная организация «Ночлежка», помогающая бездомным, вместе с партнёрами запустили акцию, призванную помочь работе недавно открытого «Ночного приюта».

В нём каждую ночь находят приют 40 бездомных. Они могут не только переночевать, но и привести себя в порядок, постирать вещи, получить горячий ужин и при необходимости обратиться к волонтёру-медику.

Ночлег одного человека в приюте обходится «Ночлежке» в 229 рублей. Благодаря новой акции в организации надеются обеспечить бесперебойную работу приюта в ближайшие месяцы.

Акция «Для кого-то выживание не выбор» проходит совместно с одним из магазинов туристического снаряжения. До октября часть суммы с продажи любого товара будет отчисляться на работу «Ночного приюта».

«Каждый, кто хотя бы раз страховал свою жизнь и здоровье перед поездкой знает, что альпинизм, скалолазание, горный туризм и другие активности, связанные с горами, попадают в особую категорию рисков, и страховка вылетает нам в круглую сумму. По факту, на несколько десятков (а может и сотен – кто нас считает?) тысяч туристов, альпинистов, скалолазов, маунтинбайкеров, парашютистов приходится несколько сотен несчастных случаев, а со смертельным исходом – пару десятков. В тоже время, в Петербурге в 2018 году официально погибли 947 бездомных… Это, пожалуй, самый экстремальный и позорный для современного общества «вид спорта». Наш коллега, альпинист и скалолаз Гриша Свердлин руководит одной из самых крупных организаций в России, которая борется с этой ужасающей статистикой. «Ночлежка» не просто дает кров и еду, а помогает вернуться к нормальной жизни, «вернуться с гор». Наш проект простой и понятный, как все хорошее – купив любую вещь, вы поможете кому-то, кто волею судеб оказался на улице», — говорят партнёры «Ночлежки».

Более подробно об акции можно узнать на официальном сайте благотворительной организации.