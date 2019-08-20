«Не дай боже такое в ночи увидать». Двухметровый паук пугает белорусов, но проигрывает коровам и пчеле

В Белоруссии в Клецком районе Минской области поселился огромный соломенный паук. К празднику сбора урожая на одном из полей его установили работники агрогородка Кухчицы. Пользователи социальных сетей сравнивают фигуру с арахнидами из «Гарри Поттера» и утверждают, что особенно устрашающе она выглядит ночью при свете фар.

«С моим зрением я бы убежал оттуда раньше, чем понял, что он из сена...» — написал под фотографией паука в Twitter пользователь под ником Глашатай Ада.

Агрогородок Кухчицы Клецкого района pic.twitter.com/ivlDef95Y1 — Denis Blisch (@blisch) August 19, 2019

Специалист по идеологической работе хозяйства «Кухчицы» Наталья Тимовец сообщила изданию TUT.BY, что конкурс соломенных фигур проводится в районе каждый год. На этот раз её команде захотелось придумать «что-нибудь новенькое», потому что «дедушки, бабушки, трактора обычно есть у всех». Ноги паука за три часа сделали из досок, покрыв их сверху сухой травой, основой для тела стал соломенный тюк. Высота конструкции — около двух метров.

По словам Тимовец, теперь на поле регулярно останавливаются люди, чтобы сфотографироваться. При этом конкурс хозяйство проиграло: паука, как и корабль, созданный одновременно с ним, обошли соломенные коровы и пчела других участников.