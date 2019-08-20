Смольный может перейти на трехлетние контракты по ремонту дорог

Смольный прорабатывает вопрос о переходе на 3-летний период при заключении дорожных контрактов на ремонт. Говорят, на рынке больше некого бояться.

Вопрос увеличения контрактного срока был поднят на рабочем совещании в Смольном 20 августа. Как уточнил позже глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, ранее ведомство опасалось этого варианта, так как недобросовестные подрядчики могли саботировать ремонт, однако теперь в городе появился пул компаний, в которых можно быть уверенными. При этом для выполнения президентского поручения о достижении нормативного количества качественных дорог требуется около 12 млрд рублей в год.

Напомним, после 2018 года серьезные проблемы начались у одного из крупнейших дорожных подрядчиков Петербурга — «Пилона».