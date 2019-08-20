Смольный может перейти на трехлетние контракты по ремонту дорог
Смольный прорабатывает вопрос о переходе на 3-летний период при заключении дорожных контрактов на ремонт. Говорят, на рынке больше некого бояться.
Вопрос увеличения контрактного срока был поднят на рабочем совещании в Смольном 20 августа. Как уточнил позже глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, ранее ведомство опасалось этого варианта, так как недобросовестные подрядчики могли саботировать ремонт, однако теперь в городе появился пул компаний, в которых можно быть уверенными. При этом для выполнения президентского поручения о достижении нормативного количества качественных дорог требуется около 12 млрд рублей в год.
Напомним, после 2018 года серьезные проблемы начались у одного из крупнейших дорожных подрядчиков Петербурга — «Пилона».
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Справка:
В 2019 году Смольный уже распределил порядка 5 млрд рублей на обновление асфальта в Петербурге. Однако затем стало известно, что чиновникам удалось найти дополнительные деньги для свежих адресов; донорами стали развязка на «Экспофорум», объекты компании «Пилон» и перенесенное строительство Южной магистрали. Количество высвободившихся денег – 2,4 млрд рублей. Еще 600 млн рублей может быть направлено на ремонт Выборгского шоссе. В июле и августе были объявлены дополнительные конкурсы.