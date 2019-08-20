Макрон на русском заговорил про Европу от Лиссабона до Владивостока. Россияне рассчитывают увидеть российской Корсику

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером стал непонятен для французов. Пользователи полагают, что сломан либо аккаунт, с которого в Facebook опубликован пост, либо сам президент.

Запись на официальной странице Макрона появилась днем 20 августа. На русском языке в ней сказано, что прогресс по многим политическим и экономическим процессам «налицо» и Россия «очень глубоко европейская страна». Президент, видимо, от лица французов, заявил, что «мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока». Дались Макрону без ошибок и еще более сложные предложения. «Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией», – добавил президент.

Комментарии наводнили русскоязычные пользователи. Одни шутят, что аккаунт взломан Россией, другие полагают, что «Макрон сломался». Некоторые сразу, видимо, в честь скорой Европы на Дальнем Востоке и в Сибири, попросили Макрона отдать Корсику.

Предыдущие посты французского президента хоть и были написаны на родном языке, но и там проглядывает симпатия. Макрон уверен, что с Россией надо сближаться, говорит и соглашаться.

Президенты встречались по просьбе Макрона накануне в резиденции Форт Брегансон на Лазурном берегу. Владимир Путин заявил, что переговоры внушают осторожный оптимизм.