«Радиус практически неограничен». Минобороны показало первый полет российского беспилотника «Альтиус-У»

Министерство обороны РФ показало испытания модели беспилотника, который может почти сутки находиться в воздухе.

«Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно», – рассказали 20 августа в Минобороны.

Аппарат, вес которого составляет 6 тонн, создан для выполнения «спектра разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств». Российский беспилотник может находиться в воздухе более суток. Особенностью разработки стало применение спутникового канала управления, поэтому радиус действия модели становится «практически неограниченным». Министерство обороны опубликовало видео первого полета беспилотника.

Напомним, что последние несколько лет военное ведомство активно занимается разработкой беспилотников. В 2015 году на форуме «Армия» была представлена экспериментальная модель «Альтиус», которая напоминает привычные самолеты. В августе 2019-го были также проведены первые испытания авиакомплекса «Охотник».