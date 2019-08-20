Смольный одобрил предоставление «Газпрому» земли под благоустройство южной и восточной набережных Лахта Центра

На рабочем совещании членов правительства Петербурга 20 августа был одобрен проект постановления о целевом предоставлении Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома» земельного участка в Лахта-Ольгино площадью 11 680 кв. метров. По проекту, на набережных предусмотрено благоустройство: пешеходные тротуары, дорожки, оборудование уличного освещения.

Срок строительства объекта и действия договора аренды – 3 года. Глава комитета по инвестициям Роман Голованов не назвал сумму вложений «Газпрома», однако отметил, что для корпорации это фактически благотворительный проект, который реализуется в рамках договора о сотрудничестве между Петербургом и компанией.

После строительства объект будет передан в собственность Санкт-Петербурга.