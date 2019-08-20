Повреждения в голове, печени: родители 12-летней захлебнувшейся в Турции школьницы из Петербурга побывали в реанимации

Родители 12-летней школьницы, которую засосало в трубу бассейна в Турции, смогли побывать в палате у дочери и узнали последние новости о её состоянии. Врачи не дают никаких прогнозов.

«Состояние критическое, очень низкое давление, есть повреждения в голове, печени... Сейчас главное сердце», – рассказала 20 августа «Фонтанке» мама девочки.

Кроме того, ребенку прооперировали руку — у неё были порваны сосуды после попадания в трубу.

Как ранее писала «Фонтанка», ЧП произошло 18 августа в отеле Sunhill в Бодруме. Сразу вытащить девочку из бассейна не получилось — понадобилась помощь других туристов, чтобы выломать трубу. С того момента ребенок находится в коме, в сознание не приходит, а сердце запускали пять раз.

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В Генконсульстве России в Анталье заявили, что следят за ситуацией и сделали запросы в правоохранительные органы.

Генеральный директор туроператора Sunmar Вероника Филиппова рассказала «Фонтанке», что после инцидента принимающая сторона моментально отправила в отель гида для помощи туристам и оказывает им максимальную помощь, расследованием инцидента занимается полиция.