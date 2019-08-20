«Внимание всем!» Петербуржцев громко предупредят об опасности

Ежегодная проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях пройдёт в Петербурге 21 августа. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи Смольного.

С 11:30 до 11:40 во всех районах городах включат сирены, уличные громкоговорители, устройства информирования и оповещения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Сигнал «Внимание всем!» также будет передаваться через телеканалы и радиостанции.

«Комплексная проверка проводится для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к оповещению населения о чрезвычайных ситуациях, отработать действия дежурных смен всех задействованных служб, а также проинформировать жителей о порядке оповещения при чрезвычайных ситуациях», — пояснили в комитете.