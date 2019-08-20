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Авто
21.08.2019 00:39
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«Автомиграция» на восток. В России растет популярность автомобилей на дизеле - и цены на них тоже

Популярность автомобилей с дизельными двигателями в России продолжает расти: в среднем по стране – на 7 процентов. Такие данные опубликовало 20 августа «Авито Авто» по результатам своего исследования автомобильного рынка РФ.

В отдельных регионах увеличение спроса на дизели достигает 21 и даже 35 процентов (Ульяновск и Красноярск соотвественно), в то время как в других, таких как Тюмень или Волгоград, их популярность наоборот падает.

В Петербурге спрос на дизельные автомобили вырос – ровно на те же 7%, что и в целом по России. Одновременно выросли и цены: в целом по стране дизели подорожали на 13 процентов, а в городе на Неве – сразу на 17. Наиболее популярными традиционно были дизельные Volkswagen, следом за ними идут Mercedes-Benz, Ford, Toyota и BMW.

Примечательно, что рост рынка дизелей в основном обеспечили две категории транспортных средств: минивэны и внедорожники. В десятку наиболее востребованных моделей вошли вэны Ford Transit, Volkswagen Transporter, FIAT Ducato, Mercedes Sprinter и Mercedes Vito, внедорожники Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg и BMW X5. В этом списке лишь одна легковая машина – седан BMW 5-й серии.

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Напомним, что «Авито Авто» – это сервис объявлений, где в основном продаются подержанные автомобили. С падением популярности дизелей в Европе, как ранее писала «Фонтанка», такие автомобили начинают «миграцию» на восток. Так что не будет преувеличением сказать, что эта тенденция докатилась и до России.

При этом очень популярные в Европе легковые автомобили с дизельными двигателями, особенно компактного класса, у нас особым спросом никогда не пользовались. Это в Европе можно было купить Toyota Yaris c дизелем, в России дизель всегда считался характерной чертой грузовиков, автобусов и больших внедорожников.

Лишь с недавнего времени, с появлением современных эффективных турбированных дизельных двигателей, россияне стали проявлять интерес к легковым автомобилям с этими моторами. Да и то, речь шла в основном об автомобилях среднего и бизнес-класса, который представлен в списке «Авито Авто» как раз BMW 5-й серии.

Однако сейчас Европа активно избавляется от дизельных автомобилей всех классов, хотя говорить о полной «смерти» этого типа двигателей пока рано. Тем не менее, вторичный рынок на Западе переполнен старыми и не очень автомобилями на солярке, и они стоят все дешевле, поскольку не пользуются спросом. А это неизбежно приводит к упомянутой «миграции» на Восток, причем компактные дизельные легковушки оседают в Восточной Европе, а то, что покрупнее, судя по всему, добирается и до нас. Вот только цены на нашем авторынке все еще растут, в то время как в других местах – падают.

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