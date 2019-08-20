КРТИ: Фрунзенский радиус будет готов к 1 сентября. Когда станции метро откроют, зависит от Ростехнадзора

Сроки запуска движения по новому участку фиолетовой линии метро будут зависеть от позиции Ростехнадзора. Ведомство уже работает на объекте.

Как заявил 20 августа глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин, строительная готовность на участке ожидается к 1 сентября. Однако непосредственно эксплуатация зависит от того, когда Ростехнадзор даст соответствующее разрешение, инспекции уже проводятся.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов в компании высокопоставленных гостей из Москвы проинспектирует готовность достраивающихся станций Фрунзенского радиуса 21–22 августа. 19 июля по участку линии прошел пробный поезд. Предполагается, что новый участок должен быть открыт 1 сентября. Однако Беглов уже сообщил, что если не будут выполнены все условия по безопасности, только из-за дедлайна пускать пассажиров на фиолетовую линию не начнут.