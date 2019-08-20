Новейшая подводная лодка из Петербурга совершила первое погружение

Справка:

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 28 марта 2019 года. Одновременно с ней была заложена вторая подводная лодка серии, «Волхов», которая находится в высокой степени готовности.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания – 45 суток, рабочая глубина погружения — 240 м, предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания экономической скоростью — 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов — 7 500 миль; надводное водоизмещение — 2 350 м³; количество торпедных аппаратов — 6; суммарный боезапас (ракет/торпед/мин) — 18. Скорость – 18 узлов. Экипаж – 52 человека.