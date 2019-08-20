Новейшая подводная лодка из Петербурга совершила первое погружение
Новая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на Адмиралтейских верфях в Петербурге для Тихоокеанского флота, совершила первое погружение.
Как рассказали на верфях 20 августа, на испытания подлодка вышла 16 августа, они пройдут на полигонах Балтийского флота. В процессе в подводном и надводном положениях проверяются все системы, включая энергетическую установку, навигационный комплекс, комплекс радиолокационной связи и системы обеспечения жизнедеятельности. Программа также включает скоростные и маневренные испытания, а также погружения. После выполнения программы корабль вернется на завод для подготовки к государственным испытаниям, которые предшествуют передаче Военно-морскому флоту.
Справка:
Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» заложена 28 июля 2017 года, спущена на воду 28 марта 2019 года. Одновременно с ней была заложена вторая подводная лодка серии, «Волхов», которая находится в высокой степени готовности.
Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания – 45 суток, рабочая глубина погружения — 240 м, предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания экономической скоростью — 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов — 7 500 миль; надводное водоизмещение — 2 350 м³; количество торпедных аппаратов — 6; суммарный боезапас (ракет/торпед/мин) — 18. Скорость – 18 узлов. Экипаж – 52 человека.