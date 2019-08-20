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Общество
20.08.2019 14:00
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Развелась, и ладно. Алиса передумала разбираться с возможным самоуправством Аршавина

Расторгнувшая брак с экс-футболистом «Зенита» Андреем Аршавиным Алиса ставит точку в судебных тяжбах. Решительность подстегнула очередная неудачная попытка через суд найти управу на полицию, не признавшую в ней жертву супружеского самоуправства.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 20 августа защита Алисы Аршавиной попыталась оспорить постановление Петроградского райсуда, который не стал разбираться с её жалобой на действия полиции. Правоохранителей разладившейся семейной жизнью Алиса озадачила в феврале, врагом номер один указала тогда ещё мужа.

По её утверждению, Андрей Аршавин не только лишил её Mercedes GL 350, но и требовал 1 млн евро. В такую сумму он будто бы оценил содержание супруги примерно за 2,5 года брака. По другим данным, доступ к миллиону на счетах спортсмена Алисе обеспечила доверенность на третье лицо. Противоправного в пользовании деньгами она не видит, но эсэмэс с обещаниями тюрьмы якобы от Аршавина внушили беспокойство.

Полицию она просила поискать в поведении экс-футболиста признаки самоуправства (статья 330 УК) и нарушения неприкосновенности жилища (статья 139 УК). Проверкой занялось подразделение МВД по борьбе с организованной преступностью, события преступления не нашли. Аршавину об этом известили уведомлением, добиться постановления она попыталась через суд.

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Понимания в горсуде добиться не удалось. Алисе рекомендовано поработать над ошибками и жаловаться снова. Услышав о результатах от адвоката, штурмовать суд вновь Аршавина отказалась.

Красносельский райсуд расторг брак Аршавиных в июле. Алиса получила развод, дочь и скромное содержание. Экс-футболиста обязали ежемесячно отдавать одну восьмую заработка в качеств алиментов, аппетиты привыкшей к роскоши бывшей супруги сократили в сорок раз. Вместо запрошенных миллионов Алисе назначены 60 тысяч, судебные расходы в новый бюджет, по всей видимости, не вписываются.


© Фонтанка.Ру

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