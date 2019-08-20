Оппозиционера Илью Яшина арестовали в четвертый раз за месяц

На десять суток Троицкий суд Москвы арестовал оппозиционера Илью Яшина. Об этом сообщил сам Яшин в своем твиттере 20 августа.

Политика отправили под стражу за призывы выходить на Трубную площадь 18 и 19 июля (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Это четвёртый административный арест Яшина за последний месяц. Активист должен был вернуться на свободу 18 августа, но его снова задержали на выходе из спецприёмника.

Илья Яшин — один из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В последний месяц в столице регулярно проходят акции в поддержку не допущенных к участию в выборах.

Накануне Владимир Путин заявил, что все, кто виновен в столкновениях с властями в ходе протестов в Москве, «должны быть привлечены к ответственности». Следственный комитет расследует уголовное дело о массовых беспорядках.