Дорожный ремонт в Петербурге закончат к 1 ноября. Предполагается, что его объем впервые превысит износ

Все работы по дорожному ремонту в Петербурге предполагается завершить к ноябрю. Работы уже закончены по 27 объектам на 930 млн рублей.

О промежуточных результатах 20 августа на правительственном совещании отчитался глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. По его словам, сейчас ведутся работы на 35 адресах (2,7 млрд), до ноября предполагается начать и выполнить ремонт еще на 60.

Изначально в адресной программе 122 объекта ремонта, за счет допфинансирования удалось добавить еще 13 протяженностью 37 км. 21 объект за 940 млн включен в программу капремонта.

Напомним, что к настоящему времени Смольный уже распределил порядка 5 млрд рублей на обновление асфальта в Петербурге. Однако затем стало известно, что чиновникам удалось найти дополнительные деньги для свежих адресов; донорами стали развязка на «Экспофорум», объекты компании «Пилон» и перенесенное строительство Южной магистрали. Количество высвободившихся денег – 2,4 млрд рублей. Еще 600 млн рублей может быть направлено на ремонт Выборгского шоссе. В июле и августе были объявлены дополнительные конкурсы.