К делу братьев Магомедовых добавили новые эпизоды. Сумма похищенного возросла до 11 миллиардов

Два эпизода мошенничества добавило следствие к делу совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате бюджетных средств. Согласно окончательной редакции, ущерб по их делу составил больше 11 млрд рублей. Один из эпизодов связан со строительством стадиона в Петербурге.

Как передаёт ТАСС 20 августа со ссылкой на собственные источники, МВД ужесточило обвинение бизнесменам: обоим Магомедовым вменяют девять эпизодов мошенничества вместо семи, Магомеда Магомедова обвинили по статье 222 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

По утверждениям источников агентства, официально об окончании следственных действий будет объявлено в четверг, 22 августа. После этого защита сможет знакомиться с материалами дела, где насчитывается больше тысячи томов.

Совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали в конце марта 2018 года, позже им и экс-главе компании «Интэкс» Артуру Максидову предъявили обвинения в создании организованного преступного сообщества. Первоначально братьев подозревали в хищении 2,5 млрд рублей, Максидова — в присвоении более 668 млн рублей. Именно предприятие «Интэкс», директором которого и был последний, в конце 2014 года получило право намыть 16,6 га на Крестовском острове для размещения станции метро «Новокрестовская». Сумма контракта составила 2,2 млрд рублей. Намыв на территории стал появляться ещё до официального объявления конкурса.