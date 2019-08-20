«Скоро заработает». Штрафовать за нарушения на платных парковках в Петербурге начнут осенью. Но как — неизвестно

Проблема с взиманием штрафов за нарушение правил пользования платными парковками Петербурга может быть решена в августе — сентябре 2019 года. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов.

«Работаем, скоро заработает, будем собирать штрафы. То, что это заработает с августа — сентября, у меня сомнений нет», — заявил он в интервью «Коммерсанту» 20 августа. Но что именно будет сделано для этого, чиновник не пояснил.

Система платных парковок в центре — трехлетняя проблема для Смольного. Вложения в ее организацию составили в свое время около 300 млн рублей, но штрафовать нарушителей правил парковки администраторы не могут: информацию о владельце автомобиля им не предоставляют в ГИБДД, потому что нет соответствующего соглашения. Собственно, выяснилось это сразу, в 2015 году, и с того времени Смольный безуспешно пытается решить вопрос. Возникали различной степени экстравагантности проекты — например, соглашение подписывали со службой приставов, но и это не помогло, несмотря на обещание скорого возмездия.

«В отсутствие информации о собственнике (владельце) транспортного средства невозможно вынести постановление по делу об административном правонарушении и воспользоваться правом на получение такой информации, – говорят в КРТИ. – Наличие указанной правовой неопределенности порождает в Санкт-Петербурге массовые нарушения в области пользования платными парковками по причине отсутствия у органов государственной власти возможности привлечения к ответственности». При этом в комитете надеются на законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. По нему «перечень документов, с момента вынесения которых дело считается возбужденным, предлагается дополнить определением об истребовании сведений».