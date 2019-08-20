Находящиеся в плену у африканских пиратов россияне чувствуют себя хорошо. Требования похитители до сих пор не озвучили

Немецкая компания MarConsult Schiffahrt, которая владеет подвергнувшимся нападению судном MarMalaita, рассказала о состоянии членов экипажа, среди которых и один петербуржец.

«С людьми все нормально. Раненых, больных нет. Передают одежду и медикаменты от малярии», – цитирует 20 августа заявление MarConsult Schiffahrt РИА Новости.

Владельцы судна также рассказали, что пираты вышли на связь, однако «требований пока не озвучивали».

Напомним, что 16 августа стало известно о нападении пиратов на судно MarMalaita у берегов Камеруна. Похищены были восемь членов экипажа, из которых трое — граждане России, включая моряка из Петербурга Николая Ружицкого. Посольство РФ в Камеруне подтвердило «Фонтанке» эту информацию, заверив, что дипломаты находятся в постоянном контакте с властями республики и центром противодействия пиратству (ICC базируется в Яунде и занимается безопасностью и охраной морского пространства Центральной и Западной Африки).

В последние годы пиратство в Африке переместилось от берегов Сомали в Гвинейский залив. Тактика пиратов в этом районе отличается от сомалийской. Преступники не захватывают суда, а берут в заложники часть экипажа и впоследствии требуют выкуп. Международное морское бюро зафиксировало похищение 62 человек в первую половину года.