Прокуратура не поддержала арест петербуржца, забравшего чужого ребенка поесть клубнику. Надзор дал генетике 72 часа

Выборгский районный суд отложил решение об аресте петербуржца, подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком. Следственный комитет уверен, что его показания сами обо всем говорят. Прокуратура же говорит, что окончательное решение за экспертами, добавляя «Фонтанке»: мера пресечения не свидетельствует о невиновности.

По информации «Фонтанки», 19 августа судья Выборгского районного суда Петербурга даже переспросил представителя обвинения: «Вы точно не поддерживаете арест?». Этот диалог произошел на избрании меры пресечения 47-летнему петербуржцу, задержанному Следственным комитетом по отвратительной части четвертой статьи 132 УК – «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

На днях «Фонтанка» сообщала о случившемся на севере Петербурга. Сегодня в материалах уголовного дела описан ход событий: на детской площадке бабушка гуляла с восьмилетней внучкой, когда женщина пошла отводить домой собаку, непонятный мужчина, также гулявший со своей двухлетней дочерью, предложил чужому ребенку сходить к нему домой и поесть клубнику. В своей квартире он случайно или якобы случайно облил ребенка водой, а потом раздетую снимал на смартфон. Более того, по показанием несовершеннолетней, завязывал ей глаза и трогал… После того, как его нашли оперативники, он признал все эти действия, но сегодня отрицает сексуальные мотивации. Объяснение следующее: я хотел посмотреть на ее пластику.

За пару суток с момента задержания, Следственный комитет не успел получить сравнительно-генетическую экспертизу. По словам нашего собеседника в прокуратуре города, «… должны понимать, что единственное пока доказательство – это показания восьмилетнего ребенка, фотографии же он уничтожил, пока к нему ломились полицейские. Поэтому мы ждем результатов экспертизы, договорившись, что они будут готовы за 72 часа».

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– К тому же, запишите, пожалуйста: мера пресечения не свидетельствует о невиновности. Докажем – пойдет под суд, – добавил сотрудник надзора журналисту «Фонтанки».

Заметим, что в это же время прокуратура Всеволожского района отменила постановление о возбуждении аналогичного дела по части четвертой статьи 132 УК. Как сообщали наши коллеги на 47news, 17 августа Следственным комитетом по подозрению в сексуальном насилии над своим четырехлетним сыном был задержан житель Ленобласти. Однако в материалах дела прокуратура усмотрела лишь косвенные улики. По данным нашего издания, сейчас следствие пытается применить полиграф, чтобы как-то подкрепить свое ходатайство при новой попытке ареста.