На зависть российским ипотечникам: в Дании впервые в мире банк будет платить клиентам за то, что они берут жилье в кредит

Датский Jyske Bank первым в мире введет отрицательную ставку по ипотеке, то есть начнет платить клиентам за то, что они берут кредит.

Как пишет 20 августа The Guardian, ставки по кредитам будут составлять -0,5%. Таким образом, ежемесячно задолженность будет сокращаться на сумму больше той, чем они вносят по кредиту.

Центробанк Дании в 2012 году установил базовую процентную ставку ниже нуля, сейчас она составляет минус 0,65% годовых. При этом отрицательная ставка может коснуться и депозитов — вкладчики начнут терять деньги. Но ни один из банков не хочет быть первопроходцем в невыгодных вкладах.

Напомним, Владимир Путин в августе заявил, что ожидает в России снижения ставки по ипотеке в банках.