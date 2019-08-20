Камера засняла, как Mercedes влетел в Nissan и мотоцикл на Бассейной, а велосипедист подставился под удар

Авария с участием двух автомобилей, мотоцикла и велосипедиста, произошедшая накануне утром в Московском районе Петербурга, попала на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. Велосипедист, как оказалось, все же не стоял на месте.

Как ранее писала «Фонтанка», ДТП произошло около 10 утра 19 августа у дома 89 по Бассейной улице, на перекрестке с Витебским проспектом. По информации ГИБДД, автомобиль Nissan и мотоцикл, одновременно поворачивая налево, поймали Mercedes, после чего мотоцикл отлетел в велосипедиста, который ждал «зеленый» на проезжей части. В результате байкер получил тяжелые травмы, а мужчина на велосипеде – средние.

Момент ДТП попал на видео. На записи, опубликованной 20 августа в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как водитель «Ниссана», подождав на перекрестке, начинает поворот с Витебского на Бассейную, следом за ним стартует байкер, и почти сразу в них влетает «Мерседес». По словам участницы группы Екатерины, водитель «Мерседеса» перед перекрестком резко перестроился из левого ряда в средний, поскольку ему мешала машина, тормозившая для разворота, хотя в этом месте он запрещен.

«Протаранив «Микру» и мотоцикл, водитель «Мерседеса» утверждает, что ехал в правом ряду со скоростью 60 км/ч. Если у кого есть видео (с другого ракурса. – Прим. ред.), пришлите», – просит она.

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Велосипедист же двигался по Бассейной к перекрестку. На записи видно, что прямо перед столкновением, когда автомобилисты стояли на «красный» за стоп-линией, он выехал между машинами к пешеходному переходу и поймал отброшенный ударом мотоцикл – тот прилетел ему прямо по колесам.

Всего же за понедельник в Петербурге зафиксировали 326 ДТП, в 15 из которых пострадали люди, сообщает 20 августа Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Было ранено 17 человек, двое из них – дети. Один человек погиб. Водителя, который протаранил отбойник на КАД по дороге из больницы, спасти не смогли. Кроме того, оказалось, что он был смертельно болен.

В Ленинградской области за 19 августа произошло 57 дорожных аварий, включая 9 ДТП с пострадавшими. Травмы получили семеро взрослых, два человека погибли. На автодороге «Магистральная» во Всеволожском районе разбился водитель «Мерседеса». А вечером в Лужском районе водитель «Фольксвагена» сбил 16-летнюю девочку на велосипеде и оставил ее умирать. Позже мужчину поймали.