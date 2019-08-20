Лекарство от коммуналки. УФАС заподозрило «Петроэлектросбыт» в незаконной рекламе на квитанциях

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении АО «Петроэлектросбыт» (ПЭС). Как сообщила 20 августа пресс-служба ведомства, поводом для рассмотрения стала жалоба жительницы Северной столицы.

Она обнаружила на квитанции ресурсоснабжающей организации рекламу аптеки. Между тем размещение подобных коммерческих предложений на платежных документах закон запрещает. Заседание комиссии УФАС по данному вопросу состоится 2 сентября.

В «Петроэлектросбыте» «Фонтанке» пояснили, что заявительница предъявила квитанцию за апрель 2018 года. На тот момент правила о запрете рекламы на квитанциях еще не действовали. Сейчас ПЭС подобные объявления не размещает.