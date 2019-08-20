Россияне не боятся потерять работу из-за роботов. Лишь каждый пятый опасается бездушного дублёра

Трое из четырёх россиян не опасаются конкуренции со стороны роботов. Не беспокоит замена человека машиной 78% участников опроса ВЦИОМ. В то же время каждый пятый (21%) гражданин РФ уже видит угрозу своему комфортному трудоустройству со стороны роботов, гласят цифры свежего исследования службы государственной статистики в России, которые опубликованы 20 августа. Максимальная доля опасающихся за поражение от робота в битве за своё рабочее место среди сельских жителей – каждый третий (33%). В Москве и Санкт-Петербурге роботов побаивается лишь каждый шестой житель – 17%.

С утверждением, что в будущем роботы смогут заменить людей на многих рабочих направлениях и сферах деятельности, на данный момент не согласно большинство россиян, достаточное для победы искусственного интеллекта «в первом туре». 51% респондентов не согласны с утверждением, что роботы могут заменить людей. 47% россиян верят, что рано или поздно будут вынуждены уступить машине место у станка и рабочего стола.

Исследование было проведено в рамках инфоподдержки усилий Роскосмоса по использованию робототехники в космонавтике. 22 августа космический корабль «Союз МС-14» должен доставить на МКС человекообразного робота Skybot F-850, более известного как «робот Фёдор». Отметим, сегодня главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину показали робота, который умеет танцевать лезгинку.

Каждый второй россиянин (49%) считает, что робототехнику стоит развивать в первую очередь в сфере освоения космоса. 80% сограждан согласны с тем, что развитие российской робототехники будет способствовать укреплению позиций нашей страны «в освоении космоса в целом». 44% участников исследования хотели бы отдать роботам сферу опасных промышленных производств. Уступить машинам россияне охотно готовы и сферу ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (39%), медицинскую диагностику (34%), сельское хозяйство (27%). Меньше всего граждан РФ готовы отдать роботам управление общественным транспортом (7%), сферу досуга и развлечений (4%), а также образования (3%).