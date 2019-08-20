Группа ЦДС запускает акцию «20 недель подарков!»

Группа ЦДС

В честь своего 20-летия Группа ЦДС запускает розыгрыш подарков, в рамках которого покупатели квартир в жилых комплексах застройщика могут выиграть подарочные сертификаты в IKEA на сумму 20 тысяч рублей и суперприз в размере 200 тысяч рублей*.

Акция продлится с 19 августа 2019 года по 19 января 2020 года включительно. В акции «20 недель подарков!» участвуют договоры со всей России, подписанные с 19 августа 2019 года по 19 января 2020 года включительно.

Розыгрыш сертификатов IKEA номиналом 20 тысяч рублей проводится еженедельно. Победитель выбирается с помощью генератора случайных чисел среди договоров, подписанных за предыдущую неделю как в Санкт-Петербурге, так и в регионах. Также раз в месяц Группа ЦДС будет проводить розыгрыш суперприза номиналом 200 тысяч рублей.

За весь период акции «20 недель подарков!» среди участников будут разыграны 20 сертификатов IKEA и 5 суперпризов.

*Сроки акции: с 19 августа 2019 года по 19 января 2020 года. Организатор акции: ООО «ЦДС», ИНН 7813211868, ОГРН 1157847007273. Юр. Адрес: 188691, Ленинградская область, Всеволожский р-н, гор. Кудрово, пр. Европейский, д.14, к.3, пом.11-Н. Подробнее об организаторе, о правилах проведения и участия в мероприятии, количестве призов, о сроках, месте и порядке их розыгрыша и их вручения можно получить на сайте организатора на сайте www.cds.spb.ru в разделе «Акции».

Справка о Группе ЦДС