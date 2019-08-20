Производство клонированных кошек запускают в Китае. На очереди — лошади и голуби

Китайская компания Sinogene Biotechnology Company объявила о создании первой клонированной кошки и запустила услуги по массовому воспроизводству.

Как 20 августа сообщает портал о технологиях ZOL, первый клонированный британский короткошерстный котёнок по кличке Чеснок родился естественным путём 21 июля 2019 года. Его создали по просьбе человека, у которого заболел и умер точно такой же кот. «Возрождение» Чеснока очень взволновало его хозяина, тот заявил, что поражён тем, как нанотехнологии могут «запускать новую жизнь».

Суррогатная кошка родила клона после 66 дней вынашивания эмбриона, эксперименты проводились почти год.

«После его успешного создания мы начнем предоставлять официальные услуги по клонированию», — заявил прессе заместитель управляющего корпорации Чжао Цзяньпин и добавил, что теперь возродить умершего питомца желающие смогут за 250 тысяч юаней, что составляет около 35,4 тысячи долларов. По словам специалиста, сейчас компании уже поступили заказы на семь или восемь животных. В дальнейшем учёные займутся созданием клонированных лошадей и почтовых голубей.