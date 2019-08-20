«Ситуация улучшилась». «Пит-Продукт» остановил падение выручки и сократил убытки, но по-прежнему думает о продаже бизнеса.

Финская Atria 20 августа отчиталась за первое полугодие и второй квартал 2019 года. Как следует из данных мясного производителя, ее российская дочка Atria Russia (выпускает в России колбасные изделия под брендами «Пит-Продукт», «КампоМос», Atria и Casademont) в январе – июле получила 34,2 млн евро выручки, что на 5% меньше, чем за такой же период в 2018 году. Операционный убыток составил 2,5 млн евро, что почти в четыре раза больше, чем за первое полугодие 2018-го.

Тем не менее показатели заметно улучшились по сравнению с концом прошлого года, подчеркнул генеральный директор Atria Юха Грён. Для сравнения, в четвертом квартале 2018-го продажи Atria Russia снизились на 8,3% по сравнению с октябрем – декабрем 2017 года, до 19,9 млн евро. Операционный убыток составил 2,6 млн евро.

Во втором квартале 2019-го также заметна позитивная динамика. Объем выручки остался на уровне прошлого года, операционный убыток составил всего 0,1 млн евро.

По словам Юхи Грена, компании удалось «оживить» доходы после резкого скачка цен на сырье. Но на показатели продолжили давить высокие закупочные и низкие розничные цены.

Компания по-прежнему изучает возможность продажи российского бизнеса, о которой заявила в начале 2019 года.