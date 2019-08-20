«Сугубо добровольное дело». МИД РФ обосновал отказ передачи данных со станций мониторинга радиации после ЧП в Северодвинске

Страны не обязаны делиться информацией со своих станций национального сегмента международной системы мониторинга ядерных испытаний. Об этом напомнило российское внешнеполитическое ведомство.

«Необходимо иметь в виду, что передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом <...> Временный технический секретариат подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который координирует эту работу, в своем мандате имеет только и исключительно тематику, относящуюся к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сюда же примыкают национальные моратории, введенные ядерными державами», – рассказал 20 августа в комментарии «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, нет необходимости связывать ЧП под Северодвинском и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Рябков напомнил, что российская сторона уже дала комментарии по поводу взрыва на военном полигоне.

«К разработке тех или иных видов вооружений мандат Временного технического секретариата ОДВЗЯИ отношений не имеет», – также отметил заместитель Сергея Лаврова.

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При этом Рябков повторил многолетнюю позицию России о том, что ДВЗЯИ «до сих пор не вступил в силу» именно из-за США. «Без американской ратификации, видимо, и другим странам, которые еще не сделали это и от позиции которых зависит вступление договора в силу, гораздо сложнее решиться на данный шаг. И мы призываем сосредоточиться именно на этих моментах, а не пытаться создавать некую сенсацию на пустом месте», – отметил замминистра.

Ранее WSJ со ссылкой на секретаря подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо сообщил, что российские станции перестали предоставлять информацию. Именно Зербо ранее опубликовал https://www.fontanka.ru/2019/08/20/020/ карту того, как могло распространяться радиоактивное облако после аварии на российском полигоне.

Договор был подготовлен в сентябре 1996 года, чтобы расширить рамки запрета испытаний ядерного оружия, обозначенные в соглашении 1963 года. Несмотря на то, что ООН настаивала на ратификации договора всеми странами-участниками, США выступили против.