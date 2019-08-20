Главе Роскосмоса показали робота в папахе, который танцует лезгинку

Ипотеку в новом жилом комплексе бизнес-класса от ГК «КВС» теперь можно получить также в банках ВТБ и Санкт-Петербург. На выбор – широкий спектр программ, в том числе ипотека с минимальным первым взносом и госпрограмма для семей с детьми.