Технологии
Главе Роскосмоса показали робота в папахе, который танцует лезгинку
Гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину продемонстрировали робота-танцора на форуме «Машук» в Пятигорске. Об этом 20 августа пишет РИА Новости.
«Робота зовут Хажби, это древнее осетинское имя, робот танцует горский танец, его программировали преподаватели», – рассказала изданию представитель команды Fab Lab Alania Диана Кадзаева.
Робот является талисманом команды, он открывал местные соревнования по робототехнике и электронике в Северной Осетии.