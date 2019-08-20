«Полковник» с Костюшко удивил соседей внезапным «переездом» его Mercedes в Карелию. Номера на автомобиле меняют регион раз в неделю

За периодической метаморфозой регистрационных знаков соседского автомобиля наблюдают жители Московского района Петербурга. Смелость владельца приписывают его службе в полиции.

Фотографии двух одинаковых черных «Мерседесов» в редакцию «Фонтанки» прислали жители 42 дома по улице Костюшко. На них запечатлены идентичные номерные знаки, на которых отличается только регион. На одном кадре запечатлен автомобиль с петербургской пропиской, на втором — с карельской. По словам местных жителей, знаки водитель меняет с периодичностью раз в неделю. «Вероятно, автомобиль принадлежит сотруднику полиции», – делают осторожные выводы читатели.

По информации «Фонтанки», догадки горожан, которые назвали соседа «полковником», небезосновательны. Машина принадлежит 55-летнему петербуржцу Сергею Зинакову, до 2008 года он действительно служил в правоохранительных органах — сперва в управлении МВД по Московскому району, потом еще год в Тосненском.

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Принадлежащий ему Мercedes в действительности зарегистрирован только в Петербурге, Зинаков достаточно регулярно на нем нарушал ПДД и получал штрафы. Автомобиль с такими же номерами, но карельской пропиской, судя по всему, не существует.

Найденный «Фонтанкой» телефон Зинакова оказался отключен, не удалось выяснить у него природу метаморфозы госзнаков и через соцсети, под своим именем он в них не зарегистрирован. Среди бизнесменов бывший полицейский также себя не проявил.