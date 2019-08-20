«Не ходите на митинги, мы решили проблемы». Врио губернатора поспорил с оппозицией за статус главного защитника петербургских парков

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов во второй раз встретился на дебатах со своими конкурентами за пост главы города. И заявил, что митинговать против застройки парков — дело пустое: Смольный уже и так справился с проблемами.

Фото: скриншот видео дебатов

В преддверии губернаторских выборов Смольный перехватывает повестку оппозиции: врио главы города Александр Беглов встречается с инициативными группами, протестующими против застройки петербургских парков, и декларирует готовность идти им навстречу. Ярко эта риторика врио губернатора проявилась во время дебатов: он заявил, что заслуга в решении проблем вокруг спорных зеленых зон, против застройки которых на протяжении многих лет боролись местные жители и оппозиционные депутаты, принадлежит Смольному.

Кандидаты в губернаторы Петербурга 20 августа в третий раз встретились на дебатах в прямом эфире телеканала «Россия 1». Участие в них на этот раз принял и врио губернатора Александр Беглов. Предыдущую серию, которая транслировалась в эфире канала «Санкт-Петербург», он пропустил.

Первым делом конкуренты поспорили о том, кто виноват в нехватке социальной инфраструктуры в Петербурге. Кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов заявил, что принятие нового генерального плана из года в год тормозит Смольный, который его разрабатывает. Врио губернатора же ответственность возложил на депутатов — они за него голосуют. «Времена, когда рулили партии, прошли. Теперь решать будут петербуржцы», — заявил Александр Беглов. Во время первых дебатов он тоже сделал акцент на том, что единственный из претендентов на должность не принадлежит ни к никакой партии, а представляет «горожан». После этого «Единая Россия» удалила его биографию со своего сайта.

Ключевой темой в выступлениях Надежды Тихоновой («Справедливая Россия») и Михаила Амосова («Гражданская платформа») стала защита от застройки зеленых зон. Амосов принес на дебаты рисунки детей в защиту Муринского парка, где недавно для строительства спортивного комплекса вырубили больше сотни деревьев. Надежда Тихонова призвала зрителей выйти на митинг за сохранение городских скверов в парк Малиновка.

Реклама



Александр Беглов, однако, заявил, что все проблемы с зелёными насаждениями, о которых говорит оппозиция, на самом деле Смольный уже решил. «Конечно, можно митинговать. Много лет ходят, митингуют, только толку от этого? Мы не митингуем, мы работаем. Парк на Смоленке — мы решили этот вопрос. Парк Интернационалистов — мы решили. Муринский парк — готовим новую концепцию его развития. Парк Малиновка... Можно, конечно, проводить там митинг. Но я приехал туда, встретился с активистами... Тут же посадили деревья, завезли туалеты, скамеечки, благоустроили пруд, посадили клены. Не ходите на митинги, мы уже решили эти проблемы», — заявил врио губернатора.

Против застройки парка Малиновка на протяжении шести лет борются местные жители при поддержке оппозиционных депутатов, чьи многочисленные законопроекты о защите этой зеленой зоны раз за разом отклоняет «Единая Россия». Накануне аналогичный законопроект внес в городской парламент Александр Беглов. Однако узнать, повлияет ли изменение статуса автора инициативы на результат голосования парламентского большинства, горожане смогут только после выборов: на первое заседание Заксобрание соберется в сентябре. В «Единой России» от комментариев пока воздерживаются. При этом главную битву за Малиновку оппозиционные депутаты и активисты выиграли еще четыре года назад. Разрешение на строительство храма, который петербургская епархия РПЦ хотела возвести в парке, Смольный отозвал в 2015 году по итогам протестов. Сейчас борьба идет за то, чтобы закрепить результат, законодательно запретив в парке любую застройку.

Вырубка березовой рощи в Муринском парке, часть которого Смольный отдал под застройку компании «Анна Нова», началась в середине июля. Это вызвало протест местных жителей, который поддержали оппозиционные депутаты Заксобрания, в том числе Надежда Тихонова и Михаил Амосов. Врио губернатора отреагировал, объявив выговор трем вице-губернаторам за «нарушение порядка реализации проекта». В начале августа суд приостановил действие разрешения на строительство в парке – это произошло после того, как с иском обратились активисты из числа местных жителей.

Борьбу против застройки парка Интернационалистов и набережной Смоленки местные жители тоже вели при поддержке оппозиционных депутатов Заксобрания. Парк Интернационалистов жители Купчино защищали на протяжении пяти лет (инициативную группу возглавлял лидер петербургского отделения Партии роста, помощник депутата Оксаны Дмитриевой Павел Швец), прежде чем Смольный расторг договор с инвестором.

Та же ситуация – с парком на Смоленке: там протест местных жителей активно поддерживал беспартийный депутат Максим Резник (его соратница Ольга Галкина – создатель движения «Защитим остров Васильевский»), его коллеги по парламенту от «Справедливой России» (муниципальный депута-справедливоросс Нэлли Вавилина – координатор инициативной группы «Парк на Смоленке») и Борис Вишневский от «Яблока».Предложения оппозиции дать этой территории охранный статус настойчиво отклоняла «Единая Россия». Однако в результате именно по инициативе депутатов от партии власти в декабре прошлого года набережная Смоленки оказалась законодательно защищена от застройки. Собеседники «Фонтанки» тогда указывали, что депутаты от «Единой России» во главе со спикером Заксобрания Вячеславом Макаровым резко поменяли свое мнение и приняли популярное у горожан решение после того, как подконтрольные Смольному телеканалы вину за сокращение зеленых зон возложили на парламент.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»