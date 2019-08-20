СК отказался возбуждать уголовное дело по заявлению кандидатки, обвинившей полицейского в избиении

Главное следственное управление СК России по Петербургу отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению кандидатки в муниципальные депутаты «Ульянки», которая утверждает, что ее ударил сотрудник полиции. СК не обнаружил состава преступления, сообщили 20 августа в пресс-службе ведомства.

Сотрудники СК опросили очевидцев происшествия, полицейского, кандидата в депутаты от другой партии и врача больницы. Побеседовали следователи и с самой кандидаткой. Кроме того, по инициативе СК провели судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой «сведения об избиении не подтвердились».

Выдвинувшаяся в депутаты муниципалитета «Ульянка» активистка заявила о том, что получила удар в живот от полицейского вечером 17 августа. Конфликт, по словам ее сына, возник после того, как полицейский помешал агитатору кандидатки раздавать листовки на улице, забрав ее паспорт. Женщина попыталась снять происходящее на видео, но сотрудник правоохранительных органов якобы вырвал у нее из рук телефон, в процессе ударив в живот, сообщил ее сын. С места происшествия кандидатку увезли на скорой помощи, в больнице диагностировали ушиб передней брюшной стенки (копия врачебной выписки есть в распоряжении «Фонтанки»). За происходящим, по словам сына пострадавшей, якобы наблюдал кандидат в депутаты «Ульянки» от КПРФ, пенсионер МВД.

В полиции с этой версией не согласились. В пресс-службе ГУ МВД сообщили «Фонтанке», что полицейский, по их мнению, действовал строго в рамках закона. В Следственном комитете также пришли к выводу, что полицейский не запрещал работать агитатору, а лишь «провел опрос». Заявившая же об избиении кандидатка, по данным СК, «размахивала мобильным телефоном перед лицом сотрудника полиции, в связи с чем представитель правопорядка попытался пресечь ее действия».