«Обычное пополнение резервов». После взрыва на военном полигоне стало известно о том, что Архангельская область закупает противогазы на 4,6 млн рублей

Правительство Архангельской области разместило на портале госзакупок заявку на приобретение более тысячи фильтрующих противогазов.

«Наименование объекта закупки: Поставка противогазов гражданских», – говорится в документации об электронном аукционе.

К закупаемым изделиям предъявляется целый ряд требований, а цена одного противогаза составит 3,8 тыс. рублей. Всего из областного бюджета будет выделено 4,6 млн рублей.

Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты». Заявки принимаются до 23 августа. В Центре «Фонтанке» заявили, что речь идет об «обычном пополнении резервов».

На портале госзакупок размещены также заявки на противогазы и из других регионов, например, Тюменской области и Санкт-Петербурга, но на гораздо более скромные суммы.