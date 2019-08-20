Ниинистё на встрече с Путиным в Хельсинки хочет обсудить протесты в Москве

Массовые акции протеста в Москве могут стать одной из тем, которых коснутся на встрече в Хельсинки 21 августа президенты России и Финляндии. Об этом на пресс-конференции заявил финский лидер Саули Ниинистё, передаёт 20 августа ТАСС.

"Это только что обсуждали Путин и президент Макрон во Франции. Да, вероятно, мы тоже об этом поговорим", – сказал Ниинистё, ссылаясь на заявление Путина 19 августа, когда он впервые прокомментировал митинги в столице в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Цель переговоров с Владимиром Путиным для президента Финляндии – максимально прояснить позицию России о тенденциях в мире и в геополитике.

"Главная цель – обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. Это особенно интересно также и потому, что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским", – подчеркнул Ниинистё. Ещё одной темой переговоров он назвал введение Россией электронных виз для иностранных граждан в некоторых регионах. Напомним, Петербург и Ленобласть начнут эксперимент с электронными визами в октябре.

Кроме того, глава Суоми добавил, что в данный момент проблем в отношениях между Финляндией и Россией нет, как, впрочем, и каких-то больших перемен.