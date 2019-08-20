Клубный дом «Б57» от ГК «КВС» аккредитован еще двумя банками

ГК "КВС"

Ипотеку в новом жилом комплексе бизнес-класса от ГК «КВС» теперь можно получить также в банках ВТБ и Санкт-Петербург. На выбор – широкий спектр программ, в том числе ипотека с минимальным первым взносом и госпрограмма для семей с детьми.

Стратегический партнер ГК «КВС» банк ВТБ выдает ипотечный кредит по ставке от 9,2% годовых при первом взносе от 20% и более и по ставке от 9,7% годовых при внесении от 10 до 20% собственных средств. Возможно также оформление кредита по 2 документам с первым взносом от 30% и ставкой от 9,45% годовых, сумма кредита в таком случае от 600 тыс. рублей до 30 млн. рублей. Кроме того, банк предлагает ставку от 9,2% годовых клиентам, приобретающим просторную квартиру площадью более 100 кв.м с первым взносом от 20%. Комплексное страхование. Сумма кредита от 600 тыс. до 60 млн. рублей. Срок кредита до 30 лет. Подробнее здесь

Банк «Санкт-Петербург» с 15 августа до 30 сентября 2019 г. для клиентов ГК «КВС» предлагает программу со сниженной ставкой от 9,99% годовых при первом взносе от 20%. При минимальном первом взносе от 10 до 20% клиентам предложат ставку от 10,74% годовых. Срок кредита от 1 до 25 лет, сумма кредита от 500 тыс. до 30 млн. рублей. Подробнее здесь

Покупателям квартир в «Б57» доступна также Семейная ипотека от банка «Санкт-Петербург» со ставкой от 6% годовых. Участвовать в программе могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок. Сумма кредита от 500 тыс. до 12 млн. рублей, срок кредита от 1 до 25 лет. Подробнее здесь

«Доверие со стороны крупных игроков финансового рынка уже на самых ранних стадиях реализации проекта еще раз подтверждает статус ГК «КВС» как надежного застройщика и партнера. Покупателям квартир в «Б57» уже сейчас доступен ассортимент программ от четырех банков, среди которых каждый может найти удобные для себя условия. Это ипотека с минимальным первым взносом или по двум документам, льготная семейная ипотека и кредит с использованием материнского капитала, специальные условия для собственников бизнеса и так далее», — отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор «Агентства недвижимости КВС».

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#